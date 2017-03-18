Мужчина похитил в магазине алкоголь, но был пойман полицией

Сотрудниками отдела полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по Архангельску раскрыт грабеж. Сообщение о преступлении поступило в полицию ещё 22 февраля этого года.

Тогда неизвестный злоумышленник в магазине на ул. Русанова в присутствии продавца открыто похитил алкогольную продукцию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.

Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ведется следствие.