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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/02/49968.html

Происшествия

Мужчина похитил в магазине алкоголь, но был пойман полицией

Мужчина похитил в магазине алкоголь, но был пойман полицией
Сотрудниками отдела полиции №1 (по обслуживанию округа Варавино-Фактория) УМВД России по Архангельску раскрыт грабеж. Сообщение о преступлении поступило в полицию ещё 22 февраля этого года.

Тогда неизвестный злоумышленник в магазине на ул. Русанова в присутствии продавца открыто похитил алкогольную продукцию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.

Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ведется следствие. 

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