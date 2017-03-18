В Архангельске горел частный дом Сегодня ночью в Архангельске по адресу ул.Маяковского,дом 14 произошел пожар в частном доме. Пострадавших нет. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области, в результате пожара повреждено: стены дома изнутри на втором этаже по всей площади, на первом этаже на 1/3 площади, межэтажное перекрытие на 1/3 площади. Пожар ликвидирован в 05:56. Нашли ошибку? Выделите текст,

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