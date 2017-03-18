Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области, в результате пожара повреждено: стены дома изнутри на втором этаже по всей площади, на первом этаже на 1/3 площади, межэтажное перекрытие на 1/3 площади. Пожар ликвидирован в 05:56.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/04/02/49965.html
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В Архангельске горел частный дом
Сегодня ночью в Архангельске по адресу ул.Маяковского,дом 14 произошел пожар в частном доме. Пострадавших нет.
Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Архангельской области, в результате пожара повреждено: стены дома изнутри на втором этаже по всей площади, на первом этаже на 1/3 площади, межэтажное перекрытие на 1/3 площади. Пожар ликвидирован в 05:56.
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