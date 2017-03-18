В столице Поморья задержан злоумышленник, совершивший восемь краж

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж – 20-летний неработающий житель поселка Цигломень, ранее судимый за аналогичное преступление.

Следствием установлено, что 6 февраля этого года злоумышленник похитил дорогостоящий смартфон из помещения мастерской по изготовлению ключей в Цигломенском округе Архангельска, а 22 февраля – деньги из кассы и мобильный телефон в одном из ателье, расположенном в Октябрьском округе областного центра.

В настоящее время молодой человек подозревается в совершении восьми подобных преступлений. Во всех случаях злоумышленник действовал одинаково: в дневное время заходил в магазины и офисные помещения на территории областного центра и похищал вещи, оставленные без присмотра. В основном уносил кошельки, деньги и мобильные телефоны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. По всем фактам противоправной деятельности проводятся проверки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.