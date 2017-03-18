В Красноборском районе работник погиб во время валки леса

25 февраля он допустил к работе принятых ранее на работу двух местных жителей, не имеющих специальной подготовки. При этом обучение и инструктаж с ними не провел, опасную зону валки леса не обозначил.
В момент заготовки древесины в опасной зоне оказался 36-летний обрубщик сучьев, на которого упала береза, мужчина погиб.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по АО и НАО.