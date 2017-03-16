В результате аварии ребёнок получил сотрясение головного мозга и ушиб колена. Госпитализация пострадавшему не понадобилась, сообщает ИА «Северная неделя».
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Среда, 29 марта, 17:55
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/29/49888.html
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В Цигломени водитель иномарки сбил одиннадцатилетнего мальчика
ДТП произошло 28 марта в 07:55 около дома 113 на улице Куйбышева. Водитель автомобиля Нyundai сбил одиннадцатилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате аварии ребёнок получил сотрясение головного мозга и ушиб колена. Госпитализация пострадавшему не понадобилась, сообщает ИА «Северная неделя».
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