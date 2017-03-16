В Котласе спасатели вызволили детей, оказавшихся взаперти

Молодая женщина пошла в магазин, оставив двухлетнюю дочку под присмотром 10-летнего сына.

Мальчик захотел позвонить маме, но, по его словам, младшая сестра отвлекала его, поэтому он был вынужден выйти на балкон. Вернуться обратно не смог – девочка захлопнула дверь и закрыла брата на застекленном балконе.

При этом входная дверь также была закрыта – снаружи при помощи ключей в квартиру было не попасть, а мальчик, оставшийся на балконе тоже не мог ничем помочь взрослым. Тогда женщина была вынуждена обратиться за помощью. Спасатели вскрыли дверь в квартиру без применения специального инструмента, после чего смогли освободить обоих «пленников», - сообщает портал "Безопасность АО".