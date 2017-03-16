Этой весной ледоход в Поморье придёт раньше обычного В Архангельске на заседании оперативной группы по ледоходу и паводку обсудили прогноз вскрытия рек и готовность оперативных служб к обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья. По данным начальника Гидрометцентра Северного УГМС Ирины Грищенко, на всех реках Архангельской области наблюдается ледостав. Уровни воды в основном соответствуют норме. Как пояснил начальник областного центра гражданской защиты Михаил Дерягин, 4-5 апреля в районе Нижней Паленьги запланировано проведение мероприятий по разрушению льда. Взрывные работы в Котласском и Красноборском районах предполагается провести 15 апреля. Максимальные снегозапасы на большей части территории сформировались к 10 марта, что на 20 дней раньше средних сроков. В связи с ранним началом весенних процессов на севере европейской части России и положительными температурами воздуха ледоход должен начаться раньше сроков.

Начало разрушения льда и вскрытие отдельных участков на Нижней Сухоне, на р. Малая Северная Двина, в верховьях р. Вага ожидается 10-15 апреля, что на 5-10 дней ранее нормы. В апреле ожидается неустойчивый характер погоды с отдельными вхождениями холода, что может вызвать замедление в развитии ледохода на реках. Уровни воды в начале ледохода на реках ожидается невысокими, - сообщает портал "Безопасность АО". Нашли ошибку? Выделите текст,

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