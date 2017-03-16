В Холмогорском районе женщина убила настойчивого ухажёра

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Холмогорского района, подозреваемой в совершении убийства.

По версии следствия, 21 марта этого года подозреваемая, после некой дозы выпитого алкоголя, осталась ночевать в гостях у знакомого. Ночью на почве личной неприязни к 56-летнему хозяину дома она ударила мужчину в грудь ножом. Пострадавшего отвезли в больницу, где скончался от полученного ранения.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что ночью хозяин дома стал настойчиво оказывать ей знаки внимания, ей это не понравилось, и она ударила его кухонным ножом, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.