Житель Новодвинска получил срок за вождение в пьяном виде

Мировой судья признал 30-летнего ранее судимого Сергея Кузьминова виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Установлено, что Кузьминов, лишенный водительского удостоверения, в ноябре 2016 года вновь задержан сотрудниками полиции ОМВД России «Приморский» при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на улице Ломоносова в Новодвинске.

Приговором суда Кузьминову назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.