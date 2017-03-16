В Каргопольском районе подросток устроил пожар, закурив рядом с бензином

Накануне вечером 16-летний молодой человек вместе с другом находился в гараже его родителей в деревне Семеновская. Друзья переливали бензин из канистры в пластиковые бутылки, чтобы потом заправить бензопилу.

Затем один из подростков решил закурить, несмотря на стоящие рядом емкости с горючим и залитые бензином руки. За зажженной спичкой последовала вспышка. Курильщик споткнулся, пролил на пол бутылку с бензином, в результате чего огонь охватил стены гаража и стоящий там автомобиль «Нива».

На шум прибежал сосед, который вызвал пожарных и до прибытия экстренных служб практически справился с огнем. Подростки, к счастью, не пострадали. Огнем повреждены стены и потолок гаража. Отечественный внедорожник удалось отстоять – у машины лишь облупилась краска, - сообщает портал "Безопасность АО".