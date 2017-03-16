В Котласском районе мужчина влез в квартиру соседки чтобы проверить, не ворует ли она электричество

По версии следствия, 23 февраля этого года вечером в поселке Вычегодский подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру к соседке, повредив провода в электрощите.
Подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением и желанием проверить, не подключилась ли соседка самовольно к электричеству.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.