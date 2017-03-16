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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/28/49849.html

Происшествия

В Котласском районе мужчина влез в квартиру соседки чтобы проверить, не ворует ли она электричество

В Котласском районе мужчина влез в квартиру соседки чтобы проверить, не ворует ли она электричество
РressFoto
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 33- летнего жителя Котласского района, подозреваемого в незаконном проникновении в чужое жилище.

По версии следствия, 23 февраля этого года вечером в поселке Вычегодский подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в квартиру к соседке, повредив провода в электрощите.

Подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением и желанием проверить, не подключилась ли соседка самовольно к электричеству.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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