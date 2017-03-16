Житель Архангельска пытался убить коллегу из-за разногласий в работе

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 43-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

По предварительной версии, 24 марта 2017 года утром в офисе компании, расположенной на Талажском шоссе, подозреваемый на почве личной неприязни нанес удар ножом в область живота 44-летнему генеральному директору фирмы. В конфликт вмешались коллеги потерпевшего, после чего подозреваемый покинул место преступления.

Свидетели доставили пострадавшего в больницу, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допросов установлено, что конфликт произошел из-за того, что потерпевший стал предъявлять претензии подозреваемому, привлеченному им к выполнению разовой работы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.