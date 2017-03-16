В отношении женщины-продавца составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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Вторник, 28 марта, 15:13
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/28/49845.html
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В Коряжме полиция уничтожила нелегальную настойку «Боярышника»
В торговом павильоне на улице Суфтина торговали нелегальным алкоголем. Полиция изъяла его и отправила на экспертизу.
В отношении женщины-продавца составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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