УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам

Уже несколько лет архангелогородцы получают странные извещения Городской Сервисной Службы ЖКХ о необходимости проведения поверки приборов учета воды. Роспотребнадзор, Водоканал и ЦСМ неоднократно предупреждали, что такие извещения - навязчивая реклама компании по поверке счетчиков.

Однако, горожане всё равно продолжают верить в подлинность листовок. Это немудрено, ведь они визуально очень схожи с официальными извещениями, которые приходят от поставщиков коммунальных услуг.

Архангельское УФАС информирует, что персональные извещения Городской Сервисной Службы ЖКХ рассматриваются на соответствие требованиям Закона «О рекламе». Выявлены признаки того, что эта реклама является недостоверной, т. к. извещения содержат не соответствующие действительности сведения, а также не содержат информации об изготовителе или продавце рекламируемого товара.

Остается найти того, кто за всем этим стоит. Большого труда это не составило, несмотря на то, что извещение не содержит никакой информации, кроме номера телефона.

Абонентом указанного в листовке телефонного номера является ООО, зарегистрированное в Петрозаводске (республика Карелия).

На запрос Архангельского УФАС ООО в установленный срок не ответило. Непредставление в антимонопольный орган информации по мотивированному запросу чревато привлечением к административной ответственности, - сообщает пресс-служба Архангельского УФАС.