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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/27/49825.html

Происшествия

В Архангельске спасатели вызволили пропавших рыбаков

В Архангельске спасатели вызволили пропавших рыбаков
В воскресенье около 22.00 в Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России поступила информация о пропаже 8 человек на Белом море, в районе острова Мудьюг.

До спасателей по номеру 112 дозвонился один из пропавших. Мужчина пояснил, что они группой на четырех каракатах возвращались с острова Голая Кошка, что немного севернее Мудьюга, на остров Лебедин, где у них оставлены машины. Но метель с мокрым снегом полностью лишила их возможности ориентироваться на местности – не было видно ни навигационных знаков, ни прибрежных огней, ни деревьев.

На помощь заблудившимся выехал катер «Хивус» со спасателями на борту. Вся спасоперация, включая время на дороги, заняла порядка 5 часов.

Когда спасатели обнаружили пропавших, оказалось, что группа разделилась: 5 человек остались на месте, а трое ушли искать дорогу. Через некоторое время удалось найти и остальных. Медпомощь никому из мужчин не требовалась. Колонна рыбацкого транспорта в сопровождении спасателей проследовала до острова Лебедин, откуда рыбаки уже добрались до дома своим ходом, сообщает arh112.

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