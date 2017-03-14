В Архангельске предприниматель погиб на Кузнечихинском промузле

Сообщение о том, что на мужчину рухнул штабель из досок, поступило 25 марта в Архангельскую областную службу спасения около 15.00.

По предварительной информации, частный предприниматель на погрузчике, занимался погрузкой пиломатериалов – штабеля из досок. Взяв верхний ярус, мужчина из-за гололеда не смог сдвинуть погрузчик. Выйдя из-за руля, он попытался осмотреть место пробуксовки.

В это время многотонная конструкция, находившаяся над его головой, по какой-то причине рухнула вниз. Самого момента падения никто не видел. Находившийся недалеко водитель Камаза, на который загружались доски, услышал только звук упавших пиломатериалов.

Подойдя к месту происшествия, он не заметил человека, заваленного досками, и подумал, что водитель куда-то отошел. Однако через некоторое время подошедшая женщина разглядела между досок лежащего мужчину. Как оказалось, он был уже мертв.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов, сообщает arh112.