В Архангельске мужчина в пьяном угаре пытался убить своего гостя

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя областного центра, подозреваемого в покушении на убийство.

22 марта 2017 года вечером по месту жительства в одной из квартир дома на улице Галушина в Архангельске в ходе распития спиртных напитков подозреваемый на почве личной неприязни к 51-летнему гостю нанес тому два удара ножом в лицо и поясничную область. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.

От задержанного поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением. Из-за чего произошел конфликт он не вспомнил.

Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщает пресс-служба регионального следкома.