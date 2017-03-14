В Поморье выявили 39 нетрезвых водителей

На территории Архангельской области было проведено специальное оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Его цель - пресечение фактов грубых умышленных правонарушений в области дорожного движения, а также антиобщественного поведения водителей.

В течение двух дней сотрудники правоохранительных органов проверили около 9 тысяч водителей транспортных средств и выявили 1447 нарушений Правил дорожного движения, при этом 39 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо имевших признаки алкогольного опьянения и отказавшихся от проведения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Было возбуждено 42 дела об административных правонарушениях. Два водителя за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечены к уголовной ответственности.