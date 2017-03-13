В Архангельске обнаружили и ликвидировали наркопритон

В одной из пятиэтажек на улице Галушина архангелогородец организовал в своей квартире наркопритон.

В момент его задержания в помещении находились несколько человек в состоянии наркотического опьянения. В квартире стражи порядка нашли использованные шприцы с остатками запрещённых веществ.

Хозяин квартиры регулярно предоставлял помещение своим знакомым для употребления психоактивных веществ, которые дарили ему часть принесённых с собой наркотиков.

По фактам незаконного хранения наркотических веществ и организации притона возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.