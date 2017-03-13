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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/24/49789.html

Происшествия

В ДТП на новодвинской трассе погибли двое мужчин

В ДТП на новодвинской трассе погибли двое мужчин
Авария, в результате которой двое мужчин погибли и трое тяжело пострадали, произошла сегодня около 2:30 на автодороге Архангельск – Новодвинск – Холмогоры.

На 4 км автодороги произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «ВАЗ 2114». Водители обеих машин погибли на месте. Личность водителя «ВАЗ 2114», который находился в машине один, установлена – это мужчина 1971 г.р. 

В «Приоре» находились четверо молодых мужчин, их личности устанавливаются. На место происшествия прибыли пожарные ПЧ-94 и спасатели областной службы спасения. Пострадавших и тела погибших деблокировали при помощи специального инструмента. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными переломами и иными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

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