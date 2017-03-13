В Котласском районе пенсионерка пыталась убить сына

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 68-летней жительницы Котласского района, подозреваемой в убийстве.

12 марта 2017 года в поселке Вычегодский подозреваемая вместе со своим 44-летним сыном распивала спиртное. Между родственниками произошла ссора и женщина нанесла сыну два удара ножом в грудь.

Мужчина находится в реанимации.

От задержанной поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия алкогольным опьянением и ссорой с сыном, который на протяжении 12 лет нигде не работал и жил на ее пенсию.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, в том числе соседка, которая услышала ссору, угрозы и вызвала сотрудников полиции. Назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.