В Ленском районе подросток похитил деньги с банковской карты соседа

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Ленского района, подозреваемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

28 января 2017 года подозреваемый незаконно проник в частный дом к соседу в посёлке Урдома Ленского района, откуда похитил банковскую карту. В последующим, зная пин- код карты, через банкомат снял с нее 3 тысячи рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

От несовершеннолетнего подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что раскаивается в краже, денежные средства соседу возместил. Также он пояснил следователю, что ранее по просьбе соседа снимал денежные средства с его карты, поэтому решил воспользоваться знанием пин-кода, - сообщает пресс-служба регионального следкома.