Спасатели предупреждают рыбаков: лёд на реках области стал опасным

"Снеготаяние идет активно - вся теплая вода стекается в реки, течение подо льдом становится быстрее" - говорят спасатели.

"Снизу речной лёд подмывается быстрым тёплым течением, при этом снег играет роль утепляющей шубы. Поэтому прочность льда снижается, и, несмотря на толщину, структура его меняется. Лёд на реках, особенно в устьевой части, на морском побережье перестал быть безопасным. Выезд на лёд автотранспортом стал смертельно опасен".

По словам спасателей, рыбалка на озерах пока относительно безопасна. Но есть существенный фактор, связанный с закрытием ледовых переправ. Можно уехать на рыбалку – и на обратном пути оказаться у разрушенной переправы.

На официальном сайте Архангельскавтодора ежедневно обновляется вкладка Информация о состоянии проезда по дорогам области, в том числе по переправам, - сообщает портал "Безопасность АО".