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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/23/49762.html

Происшествия

Осужденному колонии в Холмогорском районе мать прислала гашиш в шоколадных конфетах

Осужденному колонии в Холмогорском районе мать прислала гашиш в шоколадных конфетах
Фото пресс-службы регионального УФСИН
Сотрудники исправительной колонии №12(п. Данилово, Холмогорский район)предотвратили попытку передачи отбывающим наказание наркотического вещества.

При досмотре посылки, пришедшей из Санкт-Петербурга на имя осужденного О. от его матери, было обнаружено и изъято твердое вещество зелено-коричневого цвета, спрятанное ухищренным способом внутри шоколадной конфеты. Проведенное в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области исследование подтвердило, что оно является наркотическим – гашиш общей массой 0,74 грамма.

По данному факту в учреждении проводится проверка. Материалы будут направлены по подследственности для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

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