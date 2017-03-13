Осужденному колонии в Холмогорском районе мать прислала гашиш в шоколадных конфетах

Сотрудники исправительной колонии №12(п. Данилово, Холмогорский район)предотвратили попытку передачи отбывающим наказание наркотического вещества.

При досмотре посылки, пришедшей из Санкт-Петербурга на имя осужденного О. от его матери, было обнаружено и изъято твердое вещество зелено-коричневого цвета, спрятанное ухищренным способом внутри шоколадной конфеты. Проведенное в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области исследование подтвердило, что оно является наркотическим – гашиш общей массой 0,74 грамма.

По данному факту в учреждении проводится проверка. Материалы будут направлены по подследственности для принятия процессуального решения, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.