Жители Северодвинска, страдающими онкозаболеваниями, смогли получить бесплатные лекарства только через прокуратуру

Городской прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами за счет средств бюджета.



Установлено, что в нарушение законов два жителя Северодвинска, страдающие онкологическими заболеваниями, с конца 2016 года не были обеспечены жизненно необходимыми лекарственными препаратами, самостоятельное приобретение которых для них затруднительно ввиду высокой стоимости.

По результатам проверки прокурором города в Октябрьский районный суд Архангельска в интересах граждан были направлены исковые заявления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Министерство здравоохранения Архангельской области обязано обеспечить жителей лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.