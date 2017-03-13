В Плесецком районе мужчине, захватившему заложников, отказали в смягчении приговора

Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда РФ оставлен без изменения приговор Московского окружного военного суда в отношении жителя Плесецкого района Игоря Попова, который признан виновным в захват заложника.



Пьяный Попов в ночь на 2 ноября 2015 года, требуя организовать ему встречу с прокурором района и представителем прессы, угрожая ножом и отверткой, захватил и удерживал в магазине «Магистраль» в поселке Обозерский продавца, а в потом – сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия. В дальнейшем Попов в ходе проведения переговоров с сотрудником полиции был обезврежен.

Приговором суда ему с учетом прежних судимостей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Жалоба Попова об изменении квалификации на менее тяжкое преступление и снижении срока наказания оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.