В Северодвинске задержаны два малолетних наркомана

23 января 2017 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий у подозреваемых обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной, в которых они указали, что приобрели наркотик через сеть «Интернет» и до момента обнаружения и изъятия часть вещества употребили путем курения, - сообщает пресс-служба регионального следкома.