В Северодвинске задержаны два малолетних наркомана Фото Ивана Малыгина Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-ти и 18-летнего жителей Северодвинска, подозреваемых в незаконном приобретение и хранении наркотического средства в крупном размере. 23 января 2017 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий у подозреваемых обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной, в которых они указали, что приобрели наркотик через сеть «Интернет» и до момента обнаружения и изъятия часть вещества употребили путем курения, - сообщает пресс-служба регионального следкома. Нашли ошибку? Выделите текст,

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