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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/21/49725.html

Происшествия

В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара

В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара
Фото Ивана Малыгина
20 марта в 15:20 произошел пожар в здании пекарни в деревне Савинская-2. Большую часть года пекарня не эксплуатируется, а работает в весенне-осенние периоды транспортной недоступности деревни, связанные с распутицей или становлением льда на Северной Двине.

В результате недосмотра за топящейся печью, загорелись дрова и прилегающая стена. Обнаружив загорание, истопник сразу же сообщил об этом местным добровольным пожарным «ДПК ВДПО Архангельской области», которые незамедлительно собрались и прибыли к месту пожара на тракторе Т-40А с прицепной емкостью. Установив мотопомпу на Ракулке, добровольцы в кратчайшие сроки ликвидировали горение.

В результате пожара строение пекарни получило незначительные повреждения, оборудование не пострадало и, с началом ледохода, пекарня будет готова обеспечить хлебом жителей деревни, сообщает arh112.

Вчера 15:20

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