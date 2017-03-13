В Красноборском районе добровольцы спасли пекарню от пожара

В результате недосмотра за топящейся печью, загорелись дрова и прилегающая стена. Обнаружив загорание, истопник сразу же сообщил об этом местным добровольным пожарным «ДПК ВДПО Архангельской области», которые незамедлительно собрались и прибыли к месту пожара на тракторе Т-40А с прицепной емкостью. Установив мотопомпу на Ракулке, добровольцы в кратчайшие сроки ликвидировали горение.
В результате пожара строение пекарни получило незначительные повреждения, оборудование не пострадало и, с началом ледохода, пекарня будет готова обеспечить хлебом жителей деревни, сообщает arh112.