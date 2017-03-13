Сотрудники исправительных учреждений обнаружили сим-карты в банане и мыле

Личный состав исправительных учреждений УФСИН при досмотре посылок и передач обнаруживает предметы, которые запрещены в местах лишения свободы.

Граждане пытаются различными способами передать осужденным то, что не запрещено. Так, в письме, пришедшем в исправительную колонию №29 (Плесецкий район), между склеенных страниц журнала с кроссвордами была обнаружена сим-карта. В этой же колонии при досмотре посылки, предназначавшейся осужденному Р., в куске хозяйственного мыла была изъята также сим-карта.

Сотрудники областной больницы регионального УФСИН при досмотре передачи, адресованной осужденному К. от гражданина Р., обнаружили две сим-карты, спрятанных в банане.

По всем фактам в учреждениях проводятся служебные проверки. Передача либо попытка передачи запрещенных веществ, предметов и продуктов питания грозит передающему штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.