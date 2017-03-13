В Плесецком районе пьяный дебошир попытался завладеть оружием полицейского

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 47-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и покушении на хищение огнестрельного оружия.

Следствием установлено, что 14 июля 2016 года вечером участковый полиции по Плесецкому району проводил разбирательство в связи с появлением обвиняемого в общественном месте в пьяном виде. В медицинском учреждении обвиняемый попытался завладеть табельным оружием, но, получив отпор, ударил представителя власти рукой по руке, причинив тому физическую боль. Противоправные действия подозреваемого пресечены, после чего нарушитель порядка доставлен в отдел внутренних дел для разбирательства.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве подсудимого он свою вину признал частично, - сообщает пресс-служба регионального следкома.