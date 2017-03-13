Около семи тысяч счетов жителей Архангельска арестованы из-за долгов за отопление

ТГК-2 пытается заставить платить должников за отопление и горячее водоснабжение всеми возможными способами.

В прошлом году для 1 082 жителей Архангельска – должников перед ПАО «ТГК-2» была ограничена возможность выезда за пределы России.

Также в прошлом году для исполнения судебных решений о погашении задолженности за отопление и горячее водоснабжение наложен арест на 6 856 банковских счетов жителей Архангельска – должников за коммунальные услуги. По 669 должникам вынесен запрет на регистрационные действия в отношении движимого имущества.

В течение года ТГК-2 была вынуждена направить в мировые и районные суды Архангельска 10 803 заявления о взыскании задолженности с неплательщиков за отопление и горячее водоснабжение. Подавляющее большинство исковых требований на сумму свыше 122,8 млн рублей удовлетворены.

В дальнейшем для взыскания задолженности специалисты ТГК-2 участвовали в совместных рейдах с представителями службы судебных приставов, во время которых посетили 531 должника. Арестовано имущество (телефоны, компьютеры, бытовая техника), которое передано на реализацию, а вырученные средства направлены на погашение задолженности за отопление и горячее водоснабжение. Часть неплательщиков погасили свои долги прямо во время визита судебного пристава.

Тем не менее, проблема неплатежей потребителей тепла по-прежнему является одной из острейших, поэтому в этом году работа в отношении неплательщиков будет только усиливаться, сообщает пресс-служба ТГК-2.