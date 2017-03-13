Несовершеннолетний житель Лешуконского района подозревается в разбойном нападении

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Лешуконского района, подозреваемого в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

13 февраля 2017 года ночью, подозреваемый, совместно с не достигшим возраста уголовной ответственности 13-летним знакомым на улице в селе Лешуконское подошли к 27-летнему мужчине, находившемуся в нетрезвом состоянии, нанесли тому несколько ударов кулаками по голове и потребовали передать им денежные средства. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, отдал им пустой кошелек и мобильный телефон стоимостью 7800 рублей. С похищенным несовершеннолетние с места преступления скрылись.

Несовершеннолетний подозреваемый дал признательные показания. Мобильный телефон добровольно выдал, а пустой кошелек они ранее подбросили к месту работу потерпевшего, рассчитывая, что тот решит, что потерял свое имущество.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщает пресс-служба регионального следкома.