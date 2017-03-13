В Котласском районе перевернулся внедорожник, пострадали два пассажира

В ДТП, которое произошло 20 марта в 04:50 на 276 км автодороги Усть-Вага – Ядриха, пострадали два пассажира.

Водитель автомобиля «Ниссан x-trail» не учел дорожных и погодных условий, утратил контроль за движением автомобиля, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет.

Пострадали два пассажира: мужчина, 1989 года рождения, он располагался на заднем пассажирском сидении посередине, у него сотрясение головного мозга и перелом кости носа, а также 34-летняя женщина, 1983 года, она располагалась на заднем сидении слева, у нее сотрясение головного мозга и ушибленная рана височной области. Оба пассажира были пристегнуты ремнями безопасности.

Со слов водителя, он двигался со скоростью 100 км/ч, в какой-то момент автомобиль стало заносить, он попытался его удержать, но машина съехала в кювет, при этом несколько раз перевернувшись через крышу, сообщает региональная ГИБДД.