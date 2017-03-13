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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/20/49706.html

Происшествия

В Котласском районе перевернулся внедорожник, пострадали два пассажира

В Котласском районе перевернулся внедорожник, пострадали два пассажира
Фото: пресс-служба ГИБДД по Архангельской области
В ДТП, которое произошло 20 марта в 04:50 на 276 км автодороги Усть-Вага – Ядриха, пострадали два пассажира.

Водитель автомобиля «Ниссан x-trail» не учел дорожных и погодных условий, утратил контроль за движением автомобиля, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд в придорожный кювет. 

Пострадали два пассажира: мужчина, 1989 года рождения, он располагался на заднем пассажирском сидении посередине, у него сотрясение головного мозга и перелом кости носа, а также 34-летняя женщина, 1983 года, она располагалась на заднем сидении слева, у нее сотрясение головного мозга и ушибленная рана височной области. Оба пассажира были пристегнуты ремнями безопасности. 

Со слов водителя, он двигался со скоростью 100 км/ч, в какой-то момент автомобиль стало заносить, он попытался его удержать, но машина съехала в кювет, при этом несколько раз перевернувшись через крышу, сообщает региональная ГИБДД.

Вчера 17:01

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