В Вельске мужчина, проживающий на теплотрассе, едва не погиб при пожаре

Накануне утром один из жильцов устроил в своем временном жилище пожар, в результате которого чуть не погиб.
В 7:30 очевидцы сообщили о задымлении в районе теплотрассы на улице Гагарина. Прибывшие пожарные обнаружили рядом с местом пожара лежащего на земле мужчину. Обитатель коллектора сам выбрался наружу.
Огонь быстро затушили – поврежден матрас, служивший постелью бездомному. Пострадавший, чья неосторожность при курении, скорее всего, и послужила причиной возгорания, госпитализирован с ожогами ног 2 степени на 10% поверхности тела, - сообщает портал "Безопасность АО".