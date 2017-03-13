В Вельске мужчина, проживающий на теплотрассе, едва не погиб при пожаре

Теплотрассу на окраине Вельска облюбовали под временное пристанище люди без определенного места жительства. Выломали отверстие в коллекторе, через которое и попадали внутрь.

Накануне утром один из жильцов устроил в своем временном жилище пожар, в результате которого чуть не погиб.

В 7:30 очевидцы сообщили о задымлении в районе теплотрассы на улице Гагарина. Прибывшие пожарные обнаружили рядом с местом пожара лежащего на земле мужчину. Обитатель коллектора сам выбрался наружу.

Огонь быстро затушили – поврежден матрас, служивший постелью бездомному. Пострадавший, чья неосторожность при курении, скорее всего, и послужила причиной возгорания, госпитализирован с ожогами ног 2 степени на 10% поверхности тела, - сообщает портал "Безопасность АО".