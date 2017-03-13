В Поморье семья должников начала платить алименты только после возбуждения уголовного дела

По решению суда супруги С. из Ленского района обязаны выплачивать алименты на содержание двух своих несовершеннолетних детей. Но неработающие мужчина и женщина не вспоминали о своих обязанностях, накопив долги по 50 тысяч рублей каждый.

«Напоминанием» о необходимости материально помогать своим детям явилось привлечение должников к ответственности. Однако, отбыв назначенное наказание – по 30 часов обязательных работ, супруги выводов никаких не сделали и продолжали уклоняться от выплаты алиментов.

К совести и родительским чувствам должников пришлось взывать крайними мерами: в отношении граждан С. были возбуждены уголовные дела. Судом им было назначено наказание в виде исправительных работ. И только это заставило супругов трудоустроиться и начать выплачивать алименты.

Первые отчисления на содержание детей из заработной платы родителей уже поступили, сообщает пресс-служба УФССП России по Архангельской области.