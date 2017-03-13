Стражи порядка обнаружили мальчика в гостях у своего друга. С ребёнком всё было хорошо, и его отвели домой.
В возникшей ситуации разберутся подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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Понедельник, 20 марта, 13:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/20/49688.html
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В Архангельске мальчика, засидевшегося в гостях, искала полиция
РressFoto
18 марта девятилетний мальчик ушёл из дома и до позднего вечера не вернулся, мама мальчика обратилась в полицию. На поиски был поднят личный состав УМВД по Архангельску.
Стражи порядка обнаружили мальчика в гостях у своего друга. С ребёнком всё было хорошо, и его отвели домой.
В возникшей ситуации разберутся подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
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