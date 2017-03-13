В Архангельске мальчика, засидевшегося в гостях, искала полиция

18 марта девятилетний мальчик ушёл из дома и до позднего вечера не вернулся, мама мальчика обратилась в полицию. На поиски был поднят личный состав УМВД по Архангельску.

Стражи порядка обнаружили мальчика в гостях у своего друга. С ребёнком всё было хорошо, и его отвели домой.

В возникшей ситуации разберутся подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.