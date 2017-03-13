Житель Северодвинска устроил пьяный дебош в детском саду

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего мужчины, который 16 декабря 2016 года пришел в детский сад забрать своего 5-летнего сына в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим воспитатель не отдала ребенка отцу, предложив покинуть дошкольное учреждение и пригласить кого-то из родственников, чтобы забрать мальчика.

На законные требования воспитателя мужчина начал нецензурно ругаться, на замечания представителя администрации детского сада, других родителей не реагировал, вел себя агрессивно, в связи с чем был вызван наряд полиции.

Однако на замечания сотрудников правоохранительных органов он также не реагировал, угрожал полицейским и пытался лезть в драку.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Северодвинский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.