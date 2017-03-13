В Исакогорке задержан мужчина, ограбивший пенсионера

В Исакогорском округе Архангельска полицейские раскрыли грабеж, совершенный 14 марта этого года. Тогда неизвестный злоумышленник, находясь в отделении банка, случайно увидел, как пенсионер пересчитывает полученные денежные средства.

Злоумышленник вышел на улицу вслед за 77-летним мужчиной, несколько минут спустя подбежал к нему сзади, ударил потерпевшего, вырвал у него из рук пакет, в который ранее мужчина положил кошелек, и скрылся.

В ходе работы следственно-оперативной группы в этот же день у дома по улице Рейдовая был обнаружен похищенный пакет с документами пенсионера, денежных средств в нем не было. В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В настоящее время злоумышленник задержан.