Вилегодские полицейские раскрыли грабеж

Вечером 17 марта в дежурную часть ОМВД России по Вилегодскому району от местной жительницы поступило сообщение о грабеже. Женщина пояснила, что в подъезде одного из домов в деревне Мухонская, неизвестный отобрал мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына.

В ходе работы следственно-оперативной группы сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, 21-летний житель города Коряжма. Похищенное имущество изъято и вскоре будет возвращено владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Архангельской области.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.