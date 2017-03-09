Губернатор: Говорить об Арктике только с точки зрения углеводородного сырья – это значит ее примитивизировать

В Новодвинске во время пожара спасена женщина

Холмогорскому приходу исполняется двадцать лет

18 марта в Поморье ожидается плюсовая температура и гололёд