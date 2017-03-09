Информация по пострадавшим уточняется. Спасен 1 человек. В результате пожара поврежден стол на кухне. Пожар ликвидирован в 22:30, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Суббота, 18 марта, 11:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/03/18/49663.html
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В Новодвинске во время пожара спасена женщина
Фото из архива пресс-службы регионального управления МЧС
17 марта в 22:13 в Новодвинске по адресу улица 50 Лет Октября, дом 50 произошел пожар в квартире на 2-ом этаже жилой пятиэтажки.
Информация по пострадавшим уточняется. Спасен 1 человек. В результате пожара поврежден стол на кухне. Пожар ликвидирован в 22:30, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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