Архангелогородец ограбил нового знакомого через мобильный банк

3 марта в полицию за помощью обратился мужчина, сообщив, что у него пропал мобильный телефон и 39 тысяч рублей с банковской карты.

Следствие установило, что сотовый телефон украл новый знакомый потерпевшего — безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, 35-летний житель Приморского района, с которым он познакомился на автобусной остановке. После совместного распития спиртных напитков подозреваемый незаметно взял телефон своего собутыльника и перевёл на свой счёт денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.