В Архангельске директор турагентства обманула восемь человек и похитила их деньги

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 26-летнюю Юлию Антал виновной в мошенничестве.

Установлено, что Антал, являясь директором туристического агентства ООО «Смена Континентов», воспользовавшись своими должностными полномочиями и тем, что в период с августа по декабрь 2015 к ней за оказанием туристических услуг обратилось 8 граждан, не исполнила обязательства по реализации им туристических путевок, обманула потерпевших и похитила заплаченные ей клиентами денежные средства на общую сумму свыше 550 тыс. рублей.

Приговором суда Антал назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.