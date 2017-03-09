В Архангельской области задержан подозреваемый в изнасиловании своего малолетнего сына

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

По версии следствия, с 2012 по 2016 год в одной из деревень Архангельской области подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении сына, начиная с его 10 летнего возраста.

После того, как мальчик рассказал о произошедшем матери, та обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы, - сообщает пресс-служба регионального следкома.