Нетрезвый житель Котласа пытался проникнуть в здание суда

16 марта утром в Котласский филиал вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревожной сигнализации из здания мировых судей на улице Воровского.

Прибывший на место наряд группы задержания установил, что в здание пытался зайти молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Не попав в суд, дебошир начал бить стекла припаркованного поблизости автомобиля ВАЗ-2112, на котором затем скрылся.

Сотрудники Росгвардии остановили машину с нетрезвым водителем в нескольких кварталах от здания суда. 22-летнего автопьяницу передали патрулю ГИБДД.

Установлено, что автомобиль принадлежит матери задержанного, а также, что молодой человек уже подвергался административному наказанию за езду подшофе. За данное деяние котлашанину грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области.