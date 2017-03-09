В Котласе на счёте психдиспансера нашли пять миллионов рублей умерших пациентов

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства об охране прав лиц, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания выявлены нарушения закона.



Установлено, что на депозитном счете ГБСУ «Туровецкий психоневрологический интернат» находится более 5 миллионов рублей умерших пациентов, у которых нет наследников.

В соответствии с гражданским законодательством эти деньги являются выморочным имуществом и должны перейти в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Функции по принятию в установленном порядке выморочного имущества возложены на Территориальное Управление Росимущества в Архангельской области.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ТУ Росимущества в Архангельской области о возложении обязанности обратиться к нотариусу за получением свидетельства о праве государства на наследство.

Решением Октябрьского районного суда Архангельска исковые требования прокурора удовлетворены, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.