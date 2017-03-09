В Холмогорах произошел пожар в гараже, полном горючего

Мужчина заметил пожар по густому дыму, валившему из-под кровли. Ввиду большой горючей загрузки пожар развивался очень быстро, канистры с топливом прогорели. К счастью, гараж был обшит листовым железом, что сдерживало огонь.
Однако буквально в метре от горящего гаража расположены дровяники, рядом стоят соседние гаражи и хозпостройки. Пожарные эвакуировали из гаража газовый баллон и бочку с гудроном. Автомобиль спасти не удалось. Соседское имущество не повреждено. Причина пожара, скорее всего, связана с неисправностью электрооборудования, а именно – с зарядкой автомобильного аккумулятора при помощи зарядного устройства, - сообщает портал "Безопасность АО".