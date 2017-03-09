В Новодвинске директор управляющей компании получил штраф за волокиту

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности управляющей компании ООО «Управляющая компания «Наш Дом».

Установлено, что на поступившее в октябре прошлого года обращение жительницы одного из многоквартирных домов ответ по истечении установленного законом 30-дневного срока не дан.

В связи с этим прокурором города в отношении директора ООО «Управляющая компания «Наш Дом» Александра Маршева возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его рассмотрения он привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.