В Холмогорах водитель, виновный в смерти человека, получил четыре года колонии

Холмогорский районный суд признал 42-летнего Николая Тимофеева виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Установлено, что 7 марта 2016 года Тимофеев, управляя автомобилем ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры, в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасност обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ока».

53-летний водитель «Оки» получил травмы, не совместимые с жизнью.

Приговором суда Тимофееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.