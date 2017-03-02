В Северодвинске телефонный звонок стал причиной серьезной аварии

15 марта в Северодвинске в 14:40, напротив дома 38 по Архангельскому шоссе, молодой человек, управляя автомобилем «Рено дастер», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Опель корса», который двигался по главной дороге.

От удара «Опель» откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с «КАМАЗом». В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля «Опель», он находился на заднем пассажирском сидении справа. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

Со слов виновника ДТП, выезжая с прилегающей территории, он отвлекся на звонок мобильного телефона, поэтому вовремя не среагировал и допустил столкновение. Следует отметить, что его водительский стаж составляет всего 1 год, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.