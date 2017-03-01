В Няндоме возбуждено уголовное дело по факту исчезновения мужчины На фото Сергей Токарев 19 февраля вечером Сергей Токарев, 1978 года рождения, ушел из дома на улице Парковой в Няндоме и до настоящего времени его местонахождения не известно. Исчезновению предшествовал конфликт в баре, случившийся 6 января. У следствия есть основания полагать, что Токарев мог стать жертвой преступления. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в Няндомский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: Няндома, улица Фадеева, дом 8«а», корпус 1, телефон приемной (818-38) 6-40-90, либо позвонить по телефону 02. Нашли ошибку? Выделите текст,

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